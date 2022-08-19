تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-8-2022

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-8-2022، في الوقت الذي يتراجع فيه سعر الذهب العالمي، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 - أكثر الأنواع المتداولة في السوق المصري - 1078 جنيها بالصاغة بدون ثمن المصنعية التي يحددها البائع وتختلف من واحد لآخر.

وتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، رغم اتجاه البنك المركزي في اجتماعه الأخير لتثبيت سعر الفائدة في البنوك كما هي، وتعرض "الدستور" في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-8-2022.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في سوق الصاغة والتي تختلف من منطقة لأخرى بدون ثمن المصنعية كالتالي:

عيار بيع شراء عيار 24 1,221 جنيه 1,232 جنيه عيار 22 1,119 جنيه 1,129 جنيه عيار 21 1,068 جنيه 1,078 جنيه عيار 18 915 جنيها 924 جنيها عيار 14 712 جنيها 719 جنيها عيار 12 610 جنيها 616 جنيها الأونصة 37,960 جنيها 38,315 جنيها الجنيه الذهب 8,544 جنيها 8,624 جنيها كيلو الذهب 1,220,571 جنيها 1,232,000 جنيها

بينما جاءت أسعار الذهب اليوم من الذهب الخام مقابل الجنيه المصري وما يوازيه بالدولار الأمريكي كالتالي:

الوحدة السعر بالجنيه السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 1,083.22 56.55 سعر جرام الذهب عيار 22 992.95 51.84 سعر جرام الذهب عيار 21 947.82 49.48 سعر جرام الذهب عيار 18 812.42 42.41 سعر جرام الذهب عيار 14 631.88 32.99 أسعار أونصة الذهب بيع 33,691.89 1,759.00 أسعار أونصة الذهب شراء 33,751.89 1,760.00

سعر سبيكة الذهب

واتجه الكثير من المواطنين مع ارتفاع أسعار الذهب والتراجع المستمر لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى الاستثمار في سبيكة الذهب، مع ارتفاع أصوات خبراء الاقتصاد بأهمية الاستثمار في سبيكة الذهب نظرًا لعدم تراجع قيمتها وجاء سعر سبيكة الذهب خلال تعاملات اليوم كالتالي:

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