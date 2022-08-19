الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-8-2022

الذهب
الذهب
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-8-2022، في الوقت الذي يتراجع فيه سعر الذهب العالمي، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 - أكثر الأنواع المتداولة في السوق المصري - 1078 جنيها بالصاغة بدون ثمن المصنعية التي يحددها البائع وتختلف من واحد لآخر.

وتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، رغم اتجاه البنك المركزي في اجتماعه الأخير لتثبيت سعر الفائدة في البنوك كما هي، وتعرض  "الدستور" في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-8-2022. 

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في سوق الصاغة والتي تختلف من منطقة لأخرى بدون ثمن المصنعية كالتالي: 

عياربيعشراء
عيار 241,221  جنيه1,232 جنيه
عيار 221,119 جنيه1,129 جنيه
عيار 211,068 جنيه1,078 جنيه
عيار 18915 جنيها924 جنيها
عيار 14712  جنيها719 جنيها
عيار 12610 جنيها616 جنيها
الأونصة37,960 جنيها38,315 جنيها
الجنيه الذهب8,544 جنيها8,624 جنيها
كيلو الذهب1,220,571 جنيها1,232,000 جنيها

بينما جاءت أسعار الذهب اليوم من الذهب الخام مقابل الجنيه المصري وما يوازيه بالدولار الأمريكي كالتالي: 

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الوحدةالسعر بالجنيهالسعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 241,083.2256.55
سعر جرام الذهب عيار 22992.9551.84
سعر جرام الذهب عيار 21947.8249.48
سعر جرام الذهب عيار 18812.4242.41
سعر جرام الذهب عيار 14631.8832.99
أسعار أونصة الذهب بيع33,691.891,759.00
أسعار أونصة الذهب شراء33,751.891,760.00

 

 

 

سعر سبيكة الذهب 

واتجه الكثير من المواطنين مع ارتفاع أسعار الذهب والتراجع المستمر لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى الاستثمار في سبيكة الذهب، مع ارتفاع أصوات خبراء الاقتصاد بأهمية الاستثمار في سبيكة الذهب نظرًا لعدم تراجع قيمتها وجاء سعر سبيكة الذهب خلال تعاملات اليوم كالتالي: 

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إحجام سبائك الذهبجنيهدولار
سبيكة ذهب 1 جرام1,191.5462.21
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام2,843.46148.45
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام5,632.75294.08
جنية الذهب 8ج عيار 219,099.06475.05
جنية الذهب 8ج عيار 229,532.35497.67
جنية الذهب 8ج عيار 2410,398.93542.91
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام11,135.52581.37
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام22,119.391,154.82
سعر سبيكة الذهب أوقية32,902.601,717.79
سبيكة الذهب نصف أونصة17,233.40899.73
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة34,298.341,790.66
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام54,919.352,867.25
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام109,622.065,723.19
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة12,988.25678.10
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو1,090,804.5256,949.18
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو546,377.1628,525.49

 

 

 

 

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 عيار 21 سعر سبيكة الذهب

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