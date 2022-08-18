إلغاء معرض جنيف للسيارات للعام الرابع على التوالي

أعلن قائمون على تنظيم معرض جنيف الدولي للسيارات، اليوم الخميس، عن إلغاء المعرض للعام الرابع على التوالي.

وأرجع القائمون سبب الإلغاء، إلى استمرار الغموض في الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أن الكثير من شركات التصنيع لم يتمكنوا من ضمان مشاركتها.

ويريد القائمون على التنظيم بدلا من ذلك التركيز على الإعداد لمعرض جنيف للسيارات الخارجي بمدينة الدوحة بقطر في نوفمبر عام 2023، حسب بيان صادر عنهم ونقلته وكالات.

وكان تم إلغاء المعرض، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير، للمرة الأولى منذ عام 2019 بسبب غموض في الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية، إلى جانب مخاطر تتعلق بتطورات جائحة كورونا.

وسبق أن أعلن القائمون على تنظيم المعرض في أبريل الماضي، أنه سيعود من جديد دورة في عام 2023 بعد توقف استمر ثلاث سنوات.

وذكر موقع "أوتو كار"، حينها، أن معرض السيارات الدولي في سويسرا في الفترة من 14 إلى 19 فبراير في دورته الـ 91 ، سيعود بعد تعليق فعاليات ونشاطات عروض دورة 2020 و 2021 و 2022 على التوالي بسبب جائحة كوفيد 19 وما صاحبها من إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس وتحجيم عدد الإصابات قدر الإمكان.

وأشار الموقع إلى أن النقص العالمي في أشباه الموصلات ساهم في إلغاء عرض هذا العام ، لأنه أدى إلى نقص في العارضين المهتمين بالمشاركة وتلقى المعرض عددا كبيرا من الاعتذارات بسبب أن معظم شركات القطاع تعاني بشدة من مشاكل إنتاجية وتواجه فترة صعبة عليها اجتيازها والتغلب على عدد من التحديات.

العلامات التجارية الشهيرة

يعد معرض جنيف الدولي للسيارات أحد أهم معارض السيارات في العالم ومن العلامات البارزة والرئيسية في روزنامة أحداث السيارات، خاصة وأن كل العلامات التجارية الشهيرة والمهمة تشارك فيه سنويا مثل "مرسيدس" و "بي ام دبليو" و "فولكس فاجن" و "مجموعة رينو" و "تويوتا" ويقدمون بشكل روتيني كل ما هو جديد سواء في الإنتاج التجاري لهم أو تقديم مفاهيم ما زالت قيد البحث والتطوير.

كان عام 2020 هو آخر مرة ينتج فيها المعرض قائمة مختصرة من النماذج المعروضة.

وتضمنت السيارات التي كان من المفترض أن تكون في أرض المعرض، ألفا روميو جوليا GTAm، وبوجاتي تشيرون بور سبورت ، وفيراري روما ، وماكلارين 765LT، وبينينفارينا باتيستا ، وريماك C_Two.

وانطلقت بدايات معرض جنيف الدولي للسيارات قبل مائة عام. وإلى جانب معارض في ألمانيا وطوكيو وديترويت، يعتبر معرض جنيف واحدا من أهم المعارض في العالم للسيارات.