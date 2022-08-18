الجمعة 19 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

ضبط طالب ثانوى اعتدى على طالبة إعدادية بعد إيهامها بالحب فى الهرم

حبس
حبس
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة  القبض على طالب بالمرحلة الثانوية؛ لاتهامه بالاعتداء على طالبة بالمرحلة الإعدادية، بعد أن استدرجها لمسكن أحد أصدقائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد تعرض طالبة بالمرحلة الإعدادية للاعتداء على يد أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.

وبالتحري والاستماع لأقوال الطالبة ووالدتها، تبين أن طالب بالمرحلة الثانوية أوهمها بحبه لها بعد ان تعرف عليها عبر شبكة الإنترنت، وطلب منها ترك منزل عائلتها، ولقاءه بمسكن صديقه، ثم اعتدى عليها بعد أن اتفق مع صديقه على توفير الشقة للقاء المجني عليها. 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وصديقه، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة عرض الطالبة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وباشرت التحقيقات.

لجيزة طالب طالبة الإعدادية النيابة

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