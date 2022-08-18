الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق الفيوم الصحراوي، تفيد وقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى. 

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طريق السويس- الفيوم اصابة شخص النجدة كسور وكدمات

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