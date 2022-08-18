الخميس 18 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

مُنفذ الهجوم على «سلمان رشدى» يدفع ببراءته من محاولة القتل

سلمان رشدي
سلمان رشدي
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دفع منفذ الهجوم على الكاتب البريطاني سلمان رشدي، اليوم الخميس، ببراءته من محاولة القتل والاعتداء أمام محكمة في مايفيل بولاية نيويورك.

وطعن هادي مطر، 24 عاما، سلمان رشدي صاحب رواية "آيات شيطانية" خلال مؤتمر، الجمعة الماضي، واعتقل فورا بعد الاعتداء. 

وفي وقت سابق، كشف أندرو ويلي، وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي، تفاصيل حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى يوم الجمعة، مصابا بجروح خطيرة بعد تعرضه لعدة طعنات خلال محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأكد في تصريحات لـ"رويترز"، أن الأطباء أزالوا عنه جهاز التنفس الصناعي وأن حالته تتحسن.

وتابع: "أزالوا عنه جهاز التنفس الصناعي، وبدأ الطريق إلى التعافي.. سيكون (الطريق إلى التعافي) طويلا فالإصابات خطيرة، لكن حالته تسير في الاتجاه الصحيح".

وكان رشدي "75 عاما" يستعد لإلقاء محاضرة في مؤسسة تشاوتاكوا في غرب ولاية نيويورك عن حرية الإبداع عندما هرع رجل "24 عاما" إلى خشبة المسرح، بحسب الشرطة، وطعن الكاتب المولود في الهند والذي عاش تحت تهديد بمكافأة لمن يقضي عليه بسبب روايته "آيات شيطانية" الصادرة في عام 1988 والتي دفعت إيران إلى مطالبة المسلمين بقتله.

وأمام محكمة، دفع المشتبه به هادي مطر، وهو من فيرفيو بولاية نيوجيرزي، بأنه غير مذنب بتهمتي الشروع في القتل والاعتداء، كما قال محاميه ناثانيال بارون الذي تحدث إلى رويترز.

وقال "ويلي" في تصريحات سابقة عن حالة رشدي إن الأطباء وضعوه على جهاز التنفس الصناعي بعد جراحة استمرت ساعات، وإنه لم يكن قادرا على الكلام حتى مساء يوم الجمعة، مضيفا أنه من المرجح أن يفقد إحدى عينيه وأن الأعصاب في ذراعه لحق بها الضرر كما تعرض لإصابات في الكبد.

أندرو ويلي الروائي سلمان رشدي سلمان رشدي هادي مطر الكاتب البريطاني سلمان رشدي آيات شيطانية طعن سلمان رشدي

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