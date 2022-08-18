الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

إغلاق المجال الجوى فوق مطار دنماركى بسبب طائرة مسيرة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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تسببت طائرة مسيرة أطلقها ألماني في إغلاق المجال الجوي فوق مطار مدينة كاروب الصغيرة وسط الدنمارك.

وكتبت القوات المسلحة الدنماركية، في بيان الخميس، أن جهاز كشف الطائرات المسيرة أطلق صافرة الإنذار، أمس.

وتابع البيان أنه "حال اصطدام طائرة مسيرة بطائرة أو بمروحية، فإن من الممكن أن يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى حد فقدان أرواح بشرية في أسوأ الأحوال".

أضاف البيان أن الألماني ادعى أنه كان يستخدم الطائرة المسيرة لأغراض تتعلق بعمله.

ورغم أن تحليق المسيرة كان على مسافة تبعد نحو كيلومترين عن المطار، فإن القوات المسلحة الدنماركية اعتبرت هذا الأمر مخالفا للقانون.

طائرة مسيرة المجال الجوي الطائرات المسيرة القوات المسلحة الدنماركية السكك الحديدية

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