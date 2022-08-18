إثر مشاجرة.. جهود مكثفة لضبط سائق قتل زميله في مصر الجديدة

يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهم بقتل سائق سيارة أجرة، بعد التعدي عليه بقطعة حديد في منطقة مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة سائق بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة سائق 61 سنة، وتبين تهشم جمجمته، وتم نقله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن زميله وراء ارتكاب الواقعة، حيث نشبت مشاجرة بالأيدي قام على أثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بقطعة حديدية "كوريك" مما تسبب فى وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.