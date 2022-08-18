الخميس 18 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 10 فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بشرم الشيخ

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وسيارة نقل بمدخل مدينة شرم الشيخ، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف جنوب سيناء بـ7 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم، واشتباه خلع بمفصل الكتف، واشتباه خلع بمفصل الكتف.

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من نائبه، يفيد وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من رشا سعد الدسوقي، 46 عامًا، من محافظة بورسعيد، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتسنيم أحمد التبعي، 17 عامًا، من بورسعيد، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسمر فاروق فارس، 27 عامًا، من بورسعيد، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وصلاح وجدي عبدالله، 37 عاما، من الإسماعيلية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومنار محب إسماعيل، 30 عاما، من بورسعيد، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وياسين محمد عبد الرحمن، 12 عاما، من بورسعيد، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وسعيد السيد السيد، 33 عاما، من الشرقية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد اللطيف إسماعيل أحمد، 36 عاما، من الشرقية، مصاب باشتباه خلع بمفصل الكتف الأيسر وجرح قطعي بالقدم الأيسر، وإيمان أبو الوفا عبد اللطيف، 39 عاما، من بورسعيد، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومريم سيد عبدالله، 9 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم سيارة ميكروباص سيارة نقل شرم الشيخ جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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