التنمية المحلية: «صوتك مسموع» تتلقى وتحل مشكلات المواطنين

أكدت وزارة التنمية المحلية، على ضرورة متابعة نبض الشارع المصري فى المحافظات، والاستجابة الفورية، وسرعة حل شكاوى المواطنين فى المحافظات، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، لافتة إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» تعمل على مدار الساعة؛ لتلقي استفسسارات ومشكلات المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة «صوتك مسموع» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تستهدف التفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم.

وكانت قد صدرت شكاوى من العديد من أهالي مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، من انتشار المطبات العشوائية بأغلب الشوارع والطرق الرئيسية، والتى يقوم الأهالى بصنعها بأنفسهم بالمخالفة للمواصفات، وتمثل خطورة على حياة المواطنين، وتؤثر على السيارات مطالبين بسرعة إزالتها.

وأشارت إلى أن مبادرة «صوتك مسموع»، قامت بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتعامل مع الشكوى التي وردت إلى المبادرة، وعملت على سرعة حلها، لافتة إلى أن رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، وقام بالتنسيق مع مديرية الطرق بإزالة المطبات الصناعية غير المطابقة للمواصفات الفنية، واستبدالها بمطبات جديدة مطابقة للمواصفات الفنية، وعدم إقامة مطبات جديدة، إلا بالمناطق التي بها تجمعات سكنية أو مدارس، وذلك للتصدى لظاهرة انتشار هذه المطبات، وإزالتها على الفور؛ تلبية لرغبة الأهالى.