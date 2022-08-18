بأحد المنازل.. إحباط محاولة جديدة للتنقيب عن الآثار في الأقصر

نجح رجال شرطة السياحة والآثار ومباحث مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر في إحباط محاولة جديدة للتنقيب عن الآثار في أحد المنازل بالمنطقة المحيطة بمعبد خنوم بمدينة إسنا، وذلك عقب إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار أسفل منازل في المنطقة المجاورة للمعبد أمس، وتم ضبط أصحاب المنازل والعمال خلال التنقيب وبحوزتهم أدوات الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتنظيم حملة مكثفة من رجال شرطة السياحة والآثار بالأقصر، بالتنسيق مع رجال مباحث إسنا، ورجال آثار إسنا وأرمنت، والتى نجحت في إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار داخل منزل بجوار مسجد العتيق، ملك "أ. أ" 25 سنة عامل أجرى والذي تم ضبطه وبرفقته 15 فردًا يعملون في التنقيب داخل حفرة بالمنزل بعمق 8 أمتار وعرض 2 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونجحت الحملات على الباحثين عن الثراء السريع أسفل منازلهم بجوار المعبد، والتي أشرف عليها أحمد حسن أمين مدير عام آثار إسنا، فى ضبط 3 منازل خلال التنقيب عن الآثار داخلها بجوار معبد خنوم بوسط المدينة، فالمنزل الأول ملك "م.ع" عامل أجرى 45 سنة، وتم ضبطه وبرفقته 7 آخرين داخل حفرة بعمق 8 أمتار أسطوانية الشكل بعرض 2 متر، والمنزل الثاني على بعد 200 متر من المسجد العتيق، ملك "ع.ص" مدرس 55 سنة، وتم ضبطه وبرفقته 5 آخرين وبداخل المنزل حفرة بعمق 6 أمتار وبعرض 2 متر، والمنزل الثالث بجوار المسجد الضوى على بعد 100 متر من المعبد، وضبط بداخله "ع.ع" 20 سنة و10 آخرين، وعثر بداخله على حفرة بعمق 8 أمتار وعرض 2 متر، وتم ضبط بالمنازل أدوات الحفر من سلالم وحبال وشفاط هواء ومياه ومعدات مياه متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.