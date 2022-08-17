الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولاً بالهرم

جثة
جثة
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان شاب عثر علي جثتة ملقاة بمنطقة خالية من المارة في الهرم وكذلك إعداد تقرير عن أسباب الوفاة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة خالية من المارة في الهرم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بطعنات، تم التوصل لهويته وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة. 

تم تشكيل فريق بحث من رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

جهات التحقيق الجيزة انتداب الطبيب الشرعي الصفة التشريحية شاب الهرم

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