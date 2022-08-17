النيابة تطلب التحريات حول مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى البدرشين

طلبت جهات التحقيق بالجيزة تحريات المباحث الجنائية حول مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بقرية دهشور دائرة مركز البدرشين.

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم في الواقعة؛ وكذلك التحفظ علي عدد من المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بمنطقة ناحية دهشور بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

البداية كانت بورود إشارة إلى مامور مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بناحية دهشور بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، والتي تبين أنها بسبب خلافات سابقة نتجت عن المشاجرة إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم ضبط باقي أطراف المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.