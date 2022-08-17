الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 4 فى انقلاب «موتوسيكل» بوادى النطرون

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل
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أصيب 4 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.

وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب موتوسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وادى النطرون انقلاب صحراوى البحيرة كسور مختلفة بأنحاء الجسم شرطة النجدة

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