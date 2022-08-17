الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى كفرالشيخ

القبض على عاطل
القبض على عاطل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط شاب سبق اتهامه في 15 قضية، وبحوزته سلاح ناري بقرية القضابي بمركز سيدي سالم.

وردت معلومات من عناصر الشرطة السرية تفيد بحيازة عاطل سلاح ناري- فرد خرطوش- بقرية القصابي التابعة لدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط "ح. ح. ع. ر"، عاطل، 24سنة، مقيم بقرية القصابي، التابعة لمركز سيدي سالم، وكان سبق اتهامه في 15 قضية بينها سرقة، وسلاح، ومشاجرة، وتجارة في المواد المخدرة، وبحوزته سلاح ناري، عبارة عن "فرد خرطوش" بالإضافة إلي طلقتين تستخدم لذات السلاح، ليتم القبض عليه واقتياده إلى مركز شرطة سيدي سالم.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2177 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، وتم إخطار جهات التحقيق بمركز سيدي سالم، لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

كفر الشيخ شاب ضبط مركز سيدي سالم قرية القضابي عاطل فرد خرطوش-

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وائل لطفي

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