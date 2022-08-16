التحقيق مع متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر

تواصل نيابة الجيزة، التحقيق مع متهيمن بينهم عامل انهارت عليه حفرة خلال التنقيب عن الآثار داخل مزرعة، في منشأة القناطر بالجيزة، حيث تم القبض على أب ونجله متهمان بالاشتراك في الواقعة وتولت النيابة التحقيق معهما.

وأسفر الحادث عن احتجاز العامل أسفل الأنقاض، وهروب 3 من زملائه المتهمين بينهم (أب ونجله)، وتم القبض عليهم، والتحقيق معهما، تم استخراج العامل بعد عدد ساعات من محاولة الإنقاذ ظلت ما يقرب من 8 ساعات متواصلة مدة تواجده في الحفرة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم فور استخراجه من الحفرة، نقل للمستشفى وتبين كسر في القدم، وإصابات بالجزء السفلي نتيجة تواجده فترة كبيرة أسفل حفرة على عمق 15 مترًا داخل مزرعة.

وطلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال المبلغين في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته، وكشفت التحقيقات، أن المتهمين، كانوا ينقبون عن الآثار بداخل المزرعة على عمق 15 مترًا، وذلك بحثًا عن الكنز.

وكشفت التحريات الأولية أن خلال التنقيب عن الآثار انهارت حفرة على عامل، وما زال حيًّا، وهرب شركاؤه، وتم إنقاذه بعد مرور 8 ساعات من انهيار الحفرة عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل مزرعة بمنشأة القناطر، وانهيار حفرة عليهم.

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين أن حفرة انهارت على عامل خلال التنقيب عن الآثار مما أسفر عن احتجازه أسفل الأنقاض، وفر 3 من زملائه هاربين، تمت الاستعانة برجال الإنقاذ لاستخراج العامل الذي ما زال حيًّا، وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.