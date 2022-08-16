أحزاب سياسية ترسل اقتراحاتها بشأن أسماء مقرري اللجان الفرعية بالحوار الوطني

يواصل ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، اتصالاته مع مختلف القوى السياسية بشأن اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية التي تم تشكيلها في كل محور من المحاور الخاصة بالحوار الوطني سواء المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وانتهى مجلس الأمناء من تشكيل اللجان الفرعية بواقع 15 لجنة فرعية، منها 3 لجان فرعية للمحور السياسي و5 لجان للمحور المجتمعي و7 لجان للمحور الاقتصادي، وجاءت لجان المحور السياسى لتضمن مباشرة الحقوق السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، بينما تضمن المحور المجتمعى لجان: التعليم ، الصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، بينما اشتمل المحور الاقتصادى على ٧ لجان، وهم التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.

وأرسل عدد من القوى السياسية، التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، أسماء مرشحيها لتولي مناصب مقرري اللجان والمقررين المساعدين في الحوار الوطني، للمنسق العام ضياء رشوان، تمهيدًا لعرضها على مجلس الأمناء خلال الاجتماع، المقرر عقده في 27 أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ وضع آلية عمل اللجان الفرعية، استعدادًا لإطلاق جلسات الحوار الوطني.

وأعلن حزب التجمع، التقدم بقائمة من الأسماء الذين يرشحهم من بين خبراء الحزب وكوادره وعدد من الشخصيات العامة والمتخصصين من غير أعضاء الحزب للمشاركة في مختلف المحاور التي سيشملها الحوار الوطني.

وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب وهو يتقدم بأسماء إضافية من غير أعضائه للمشاركة، فهو يؤكد حرصه المعلن على نجاح الحوار الوطني منذ دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويضرب نموذجاً حياً للتجرد وعدم السعي للحصول على مكاسب ذاتية، وأملاً توافر الأجواء المناسبة لوجود التوافق المطلوب بين كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، للوصول إلى خارطة طريق للمستقبل، ومسار واضح ومبشر يحقق طموحات الشعب المصري في جمهورية 30 يونيو.

وأكد حزب التجمع مجدداً على ثقته في قدرة كل من سيشارك في الحوار المرتقب على الارتقاء به، بما يتفق مع أهميته كمبادرة رئاسية تمثل تطوراً مهما في الحياة السياسية المصرية، ونقلة نوعية في علاقة السلطة الحاكمة بكل مكونات المجتمع.

كما أعلن تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبا سياسيا إنه استجاب إلى طلب مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى سيتولى إدارة الحوار بشأن تقديم ترشيحات أحزاب التحالف للمقررين والمقررين المساعدين الأصليين والاحتياطيين للخمسة عشر لجنة المنبثقة عن المحاور الثلاثة وهى المحور السياسى والاقتصادى والاجتماعي.

وقال التحالف، إن ذلك يأتي انطلاقا من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر للحوار الوطني لمناقشة المشاكل والتحديات التى تواجهها مصر حاليا في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعبور بمصر للجمهورية الجديدة.

وأعلن تحالف الاحزاب المصرية أنه تم ترشيح عدد من المتخصصين من قبل أحزاب التحالف بمتوسط مرشحين أصليين ومرشحين احتياطيين لكل لجنة من اللجان الخمسة عشر بهدف الإسهام الإيجابي من جانب تحالف الأحزاب المصرية في إنجاح مؤتمر الحوار الوطنى والوصول إلى مخرجات تحقق الهدف من الحوار الوطنى وتحقق تطلعات الشعب المصرى العظيم فى مستقبل أفضل وحلم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العبور للجمهورية الجديدة.