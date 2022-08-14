الأحد 14 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

أمير قطر يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين

أمير قطر
أمير قطر
ads

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ببرقية تعزية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمحافظة الجيزة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية للرئيس السيسي، في ضحايا الحريق، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقيات تعازي من كل من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

تفاصيل الحادث

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالي الساعة 9 صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبوسيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددًا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى، وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.

رئيس الوزراء يعزي البابا تواضروس 

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى موقع كنيسة أبوسيفين في منطقة مطار إمبابة.

وتلقى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًّا من رئيس مجلس الوزراء، قدم خلاله التعزية لقداسته في ضحايا حريق كنيسة الشهيد أبي سيفين بإمبابة، كما أكد خلال الاتصال، أنه يتابع أولًا بأول كل الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة فيما يتعلق بالحادث منذ وقوعه، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. 

الشيخ تميم بن حمد دولة قطر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الشيخ عبدالله بن حمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

بداية جديدة.. الدستور تكشف الملفات العاجلة على طاولة الوزراء الجدد

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

ننشر بالتفصيل تنسيق الكليات العسكرية 2022 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

جمال-أسعد

العقل والثوابت الدينية

لواء.حمدى البطران

موقف الظواهري من عمليات العنف في مصر

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمي للشباب

أحمد الصغير

فى حضرة المحور الاقتصادى!

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس

سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى ريف دمشق وطرطوس

انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية