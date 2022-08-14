أمير قطر يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ببرقية تعزية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمحافظة الجيزة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية للرئيس السيسي، في ضحايا الحريق، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقيات تعازي من كل من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

تفاصيل الحادث

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالي الساعة 9 صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبوسيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددًا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى، وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.

رئيس الوزراء يعزي البابا تواضروس

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى موقع كنيسة أبوسيفين في منطقة مطار إمبابة.

وتلقى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًّا من رئيس مجلس الوزراء، قدم خلاله التعزية لقداسته في ضحايا حريق كنيسة الشهيد أبي سيفين بإمبابة، كما أكد خلال الاتصال، أنه يتابع أولًا بأول كل الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة فيما يتعلق بالحادث منذ وقوعه، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.