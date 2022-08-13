أوكرانيا تستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على المحطة النووية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده تستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو يستخدمون المحطة كقاعدة لإطلاق النار منها.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن عمليات قصف متعددة وقعت في الآونة الأخيرة لمحظة زابوريجيا، وهي أكبر محظة للطاقة النووية في أوروبا. واستولت القوات الروسية على المحطة في بداية الحرب.

وقال "زيلينسكي" في كلمة ألقاها، مساء اليوم السبت: "كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدما المحطة كغطاء لا بد أن يفهم أنه يصبح هدفا خاصا لعملاء مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة وجيشنا".

وكرر "زيلينسكي"، الذي لم يتطرق إلى أي تفاصيل، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بأنها تستخدم المحطة للابتزاز النووي.

ودعت مجموعة السبع موسكو إلى سحب قواتها من المحطة النووية.