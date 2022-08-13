تجديد حبس 11 شخصا قطعوا الطريق العام في واقعة «تغيب سيدة» بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس بالشرقية، تجديد حبس 11 شخصًا، على خلفية اتهامهم بقطع الطريق العام ما بين قريتي الدراجة وعرب شمس بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، بسبب تغيب سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، رصدت انتشار مقطع فيديو يُظهر لحظة تجمهر عدد من الأشخاص وقطعهم الطريق العام بين قريتي الدراكة وعرب شمس بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى فتح الطريق العام أمام حركة المارة والسيارات، وضبط 11 من المتهمين بالتجمهر وقطع الطريق وإعاقة الحركة أمام المواطنين والمارة.

المعلومات الأولية أفادت بتحريرأسرة سيدة لبلاغ في مركز شرطة فاقوس بتغيب ابنتهم وبعد ساعات من تحرير البلاغ أقدم عدد من الأشخاص من ذوي الفتاة على قطع الطريق، قبل انتقال قوات الشرطة بصورة فورية وإلقاء القبض على المتهمين بقطع الطريق وإعادة فتح الطريق أمام المارة والسيارات، فيما تم التحفظ على المتهمين بمركز شرطة فاقوس وفض حالة التجمهر وقطع الطريق، وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس لمباشرة التحقيقات، فيما أعادت الأجهزة الأمنية السيدة المتغيبة، وبالفحص وتبين أنها كانت برفقة صديقها بمدينة دهب بجنوب سيناء، وتم إعادتها من قبل الشرطة.