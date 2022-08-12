الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

بريطانيا: نفاد لقاحات جدرى القردة فى «عاصمة المثليين» برايتون

جدرى القردة
جدرى القردة
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نفذت لقاحات جدري القردة في برايتون التي يطلق عليها “عاصمة المثليين” وتقع في إقليم شرق ساسكس في جنوب شرق بريطانيا. 

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه بعد أقل من أسبوع من استقبال المدينة لمئات الآلاف من المحتفلين في احتفالات الكبرياء، تم إيقاف الطرح المحلي لقاح الجدري المعدل مؤقتًا حتى وصول المزيد من المخزونات- ولكن قد لا يكون ذلك لشهر آخر.

قال النائب العمالي المحلي لويد راسل مويل إن الأشخاص الذين لديهم مواعيد حالية هم فقط من يمكنهم الحصول على جرعة.

يوجد في برايتون 69 حالة فقط من حالات الإصابة بجدري القرود، ولكن هذا لا يزال أكثر من أي منطقة أخرى خارج لندن، والتي أصبحت بؤرة تفشي المرض.

ويأتي ذلك بعد عطلة نهاية أسبوع من احتفالات الكبرياء في الفترة من 5 إلى 7 أغسطس، والتي يُعتقد أنها جذبت 250 ألف شخص.

ووفقا للصحيفة، تنخفض المخزونات الوطنية من جدري القرود مع بقاء 5000 جرعة فقط في المخزون البريطاني- وهي كافية لتلقيح 2500 شخص بجرعتين، في حين أن رؤساء الصحة في المملكة المتحدة لديهم 100000 طلب إضافي لكن مشاكل الإمداد تعني أنها لن تكون مستحقة حتى وقت ما في سبتمبر.

وقالت الصحيفة، إن لقاحات جدري القرود قد تنفذ في لندن في غضون عشرة أيام على الرغم من كونها المنطقة الأكثر تضررًا في البلاد، وفقًا لعضو البرلمان العمالي فلورنس إشالومي.

وأمرت الحكومة بـ 150 ألف ضربة لكنها لم تتلق سوى 50 ألفًا حتى الآن، ومن المقرر ألا تصل 100 ألف أخرى حتى سبتمبر بسبب مشكلات الإمداد.

وهناك مخاوف من أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض أو أن يصبحوا على ما يرام سوف يفوتون.

هذا، تحتل بريطانيا المرتبة الرابعة من حيث عدد الحالات في العالم، حيث تم تأكيد 2914 حالة حتى الآن، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا فقط.

وكانت معظم الحالات في الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس، على الرغم من أن المرض يمكن أن ينتشر إلى أي شخص.

ومن المتوقع أن يتم التخلص من الطعنات المتبقية في خدمات الصحة الجنسية الأكثر احتياجًا في الأيام المقبلة، على الرغم من أن برايتون لن تتلقى أي ضربات حتى سبتمبر.

ويقوم المسؤولون حاليًا بتوجيه ضربات إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بمرضى جدري القرود والمثليين وثنائيي الجنس من الرجال "الأكثر عرضة لخطر التعرض" والمخالطين للحالات المؤكدة.

ويتم إعطاء الجرعات الأولى في غضون 14 يومًا بعد التلامس، تليها جرعة ثانية بعد 28 يومًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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