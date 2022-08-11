10 مصابين بانقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى بالمنيا

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وجار رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائده، ووجود مصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 10 أشخاص، جميعهم من محافظة سوهاج، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.