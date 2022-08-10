الأربعاء 10 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الدين لله

مواعيد الصلاة فى مدن مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

الصلاة
الصلاة
ads

يكثر البحث عن مواعيد الصلاة خلال شهر محرم كونه أول الأشهر الحرم ويحاول فيها المسلمون اغتنام الأجر والثواب والانتظام على أداء الصلاة والفروض الخمس، ويتصدر البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022.

 

تقديم مواعيد الصلاة دقيقة الأربعاء 10 أغسطس 

وفي هذا السياق حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، حيث ينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 فى مصر

موعد أذان الفجر يوم عاشوراء.. ومواعيد الصلاة اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة في مدن مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

ويحين موعد آذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، عند الساعة 6.50م، وصلاة العشاء عند الساعة 8.16 دقيقة، كما يحين وقت المغرب في القاهرة عند الساعة 6.42 مساءً، بينما يحين موعد آذان العشاء في القاهرة عند الساعة 8.08 مساءً.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 أغسطس فى مدن مصر

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة3:43 ص5:19 ص12:0 م3:37 م6:40 م8:6 م
الإسكندرية3:45 ص5:22 ص12:5 م3:44 م6:48 م8:14 م
طنطــا3:42 ص5:19 ص12:1 م3:39 م6:43 م8:9 م
المنصورة3:40 ص5:17 ص12:0 م3:38 م6:42 م8:8 م
الزقـازيق3:41 ص5:17 ص11:59 ص3:37 م6:41 م8:6 م
أسيــوط3:52 ص5:24 ص12:1 م3:33 م6:37 م7:59 م
سـوهاج3:51 ص5:23 ص11:59 ص3:29 م6:34 م7:55 م
بنى سويف3:47 ص5:21 ص12:1 م3:36 م6:40 م8:4 م
المنـيـا3:51 ص5:24 ص12:2 م3:36 م6:40 م8:2 م
قـــنا3:48 ص5:19 ص11:55 ص3:25 م6:30 م7:50 م
أســوان3:53 ص5:21 ص11:54 ص3:20 م6:26 م7:44 م
مطـروح3:56 ص5:33 ص12:16 م3:55 م6:59 م8:25 م
الغردقـة3:41 ص5:13 ص11:50 ص3:22 م6:27 م7:48 م
الخارجـة4:0 ص5:30 ص12:4 م3:33 م6:38 م7:58 م
الإسماعيلية3:38 ص5:14 ص11:56 ص3:34 م6:38 م8:3 م
دميـاط3:37 ص5:15 ص11:58 ص3:37 م6:41 م8:7 م
السـلوم4:3 ص5:41 ص12:25 م4:4 م7:8 م8:34 م
نويـبع3:33 ص5:7 ص11:47 ص3:22 م6:26 م7:49 م
حلايــب3:42 ص5:9 ص11:39 ص3:1 م6:8 م7:26 م
شرم الشيخ3:38 ص5:10 ص11:48 ص3:21 م6:26 م7:48 م
الفـيــوم3:47 ص5:22 ص12:2 م3:37 م6:42 م8:5 م
6أكتـوبر3:45 ص5:21 ص12:2 م3:38 م6:42 م8:7 م
كفر الشيخ3:42 ص5:19 ص12:2 م3:40 م6:44 م8:10 م
الحامول3:40 ص5:18 ص12:1 م3:39 م6:44 م8:9 م
بلطيم3:40 ص5:18 ص12:1 م3:40 م6:44 م8:10 م
طابا3:33 ص5:7 ص11:48 ص3:24 م6:28 م7:52 م
راس سدر3:39 ص5:14 ص11:55 ص3:31 م6:35 م7:59 م
الطـــور3:39 ص5:12 ص11:51 ص3:25 م6:29 م7:51 م
دهب3:35 ص5:8 ص11:47 ص3:21 م6:26 م7:49 م
ابوزنيمة3:39 ص5:13 ص11:53 ص3:28 م6:32 م7:56 م
راس غارب3:40 ص5:13 ص11:52 ص3:26 م6:30 م7:53 م
القصير3:42 ص5:13 ص11:48 ص3:18 م6:23 م7:43 م
برنيس3:43 ص5:11 ص11:43 ص3:9 م6:15 م7:33 م
سفاجة3:42 ص5:13 ص11:50 ص3:21 م6:25 م7:46 م
مرسى علم3:42 ص5:12 ص11:46 ص3:14 م6:19 م7:39 م
شلاتين3:44 ص5:12 ص11:43 ص3:7 م6:14 م7:32 م
سيدى برانى4:0 ص5:38 ص12:22 م4:1 م7:5 م8:32 م
الضبعة3:52 ص5:29 ص12:12 م3:50 م6:54 م8:19 م
العلمين3:51 ص5:27 ص12:10 م3:47 م6:52 م8:17 م
واحة سيوة4:9 ص5:43 ص12:23 م3:59 م7:3 م8:26 م
موط (الداخلة )4:5 ص5:35 ص12:10 م3:39 م6:44 م8:4 م
الفرافرة4:5 ص5:37 ص12:13 م3:45 م6:50 م8:11 م
البويطى3:58 ص5:31 ص12:10 م3:43 م6:48 م8:10 م
باريس4:1 ص5:30 ص12:3 م3:30 م6:36 م7:55 م
المحلة الكبرى3:42 ص5:19 ص12:2 م3:40 م6:44 م8:9 م
الحمام3:42 ص5:19 ص12:2 م3:40 م6:44 م8:9 م
نجع حمادى3:51 ص5:21 ص11:56 ص3:26 م6:31 م7:52 م
بورسعيـد3:36 ص5:13 ص11:56 ص3:35 م6:39 م8:5 م
السـويس3:39 ص5:14 ص11:55 ص3:32 م6:36 م8:0 م
العريـش3:30 ص5:7 ص11:50 ص3:29 م6:33 م7:58 م
الطـــور3:39 ص5:12 ص11:51 ص3:25 م6:29 م7:51 م
دمنـهـور3:44 ص5:21 ص12:3 م3:42 م6:46 م8:11 م
إدفو3:51 ص5:20 ص11:54 ص3:22 م6:27 م7:47 م
إسنا3:51 ص5:21 ص11:55 ص3:24 م6:29 م7:48 م
الأقصر3:50 ص5:20 ص11:55 ص3:24 م6:29 م7:49 م
القاهرة الجديدة3:43 ص5:19 ص0:0 م3:36 م6:40 م8:5 م
توشكى4:2 ص5:29 ص0:0 م3:23 م6:30 م7:47 م
الدلنجات3:44 ص5:21 ص0:3 م3:41 م6:45 م8:10 م
كاترين3:37 ص5:11 ص11:50 ص3:24 م6:28 م7:51 م
السادات3:46 ص5:22 ص0:3 م3:41 م6:44 م8:9 م
الخامس عشر من مايو3:44 ص5:19 ص0:0 م3:36 م6:40 م8:4 م
الصالحية الجديدة3:40 ص5:16 ص11:58 ص3:36 م6:40 م8:5 م
العاشر من رمضان3:41 ص5:17 ص11:58 ص3:35 م6:39 م8:4 م
العاصمة الادارية الجديدة3:43 ص5:18 ص11:59 ص3:36 م6:40 م8:4 م
العبور3:42 ص5:18 ص11:59 ص3:36 م6:40 م8:5 م
الفشن الجديدة3:49 ص5:23 ص0:2 م3:36 م6:40 م8:3 م
المنصورة الجديدة3:41 ص5:19 ص0:2 م3:41 م6:45 م8:11 م
النوبارية الجديدة3:40 ص5:16 ص11:58 ص3:35 م6:39 م8:4 م
بدر3:50 ص5:26 ص0:7 م3:44 م6:48 م8:12 م
بنى مزار الجديدة3:43 ص5:16 ص11:55 ص3:29 م6:33 م7:56 م
بورسعيد الجديدة سلام3:34 ص5:11 ص11:53 ص3:32 م6:36 م8:1 م
بئر العبد الجديدة3:40 ص5:16 ص11:59 ص3:37 م6:41 م8:7 م
توشكى الجديدة4:2 ص5:30 ص0:0 م3:24 م6:31 م7:48 م
حدائق العاصمة3:39 ص5:14 ص11:56 ص3:32 م6:36 م8:1 م
رشيد الجديدة3:28 ص5:5 ص11:49 ص3:27 م6:31 م7:57 م
رفح الجديدة3:42 ص5:19 ص0:2 م3:41 م6:45 م8:10 م
سفنكس الجديدة3:42 ص5:18 ص11:59 ص3:36 م6:39 م8:4 م
شرق العوينات3:56 ص5:24 ص11:54 ص3:18 م6:24 م7:42 م
غرب النوبارية3:39 ص5:15 ص11:57 ص3:35 م6:38 م8:4 م
منوف3:44 ص5:20 ص12:2 م3:39 م6:43 م8:8 م
ديارب نجم3:41 ص5:17 ص12:0 م3:37 م6:42 م8:7 م
الصلاة مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 القاهرة مواعيد الصلاة في مدن مصر

مواد متعلقة

أيام الصلاة والشفاعة.. الأقباط يبدأون «صوم العذراء» بالقداسات والنهضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تطوير العمران المصرى.. حقائق وأكاذيب

الأكثر قراءة

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

الدفع بسيارتى إسعاف لنقل جثة فتاة ذبحها حبيبها فى الشرقية

زاخاروفا: رفض دخول الروس الذين يحتاجون للخدمات الطبية إلى الاتحاد الأوروبى أمر فظيع

توجيهات حكومية جديدة بشأن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2022.. رابط التقديم في الجامعات الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

خليك فريش إحنا في رحلة

جلال حمام

من أجل رقيقة إليكترونية.. بيلوسي تركب الأخطار

د. القس صفوت البياضى

أوقات عصيبة لا مفر منها

محمد المعموري

عبقرية الرئيس السيسي في حل الأزمات

جلال حمام

من أجل رقيقة إلكترونية.. بيلوسى تركب الأخطار

إبراهيم داود

مسرح بيتر بروك

ماجد حبته

توطين الصناعة

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس

عقب الإضراب العام.. مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في الخليل