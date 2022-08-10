مواعيد الصلاة فى مدن مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022
يكثر البحث عن مواعيد الصلاة خلال شهر محرم كونه أول الأشهر الحرم ويحاول فيها المسلمون اغتنام الأجر والثواب والانتظام على أداء الصلاة والفروض الخمس، ويتصدر البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022.
تقديم مواعيد الصلاة دقيقة الأربعاء 10 أغسطس
وفي هذا السياق حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، حيث ينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة في مدن مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022
ويحين موعد آذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، عند الساعة 6.50م، وصلاة العشاء عند الساعة 8.16 دقيقة، كما يحين وقت المغرب في القاهرة عند الساعة 6.42 مساءً، بينما يحين موعد آذان العشاء في القاهرة عند الساعة 8.08 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 أغسطس فى مدن مصر
|المدينة
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|القـاهـرة
|3:43 ص
|5:19 ص
|12:0 م
|3:37 م
|6:40 م
|8:6 م
|الإسكندرية
|3:45 ص
|5:22 ص
|12:5 م
|3:44 م
|6:48 م
|8:14 م
|طنطــا
|3:42 ص
|5:19 ص
|12:1 م
|3:39 م
|6:43 م
|8:9 م
|المنصورة
|3:40 ص
|5:17 ص
|12:0 م
|3:38 م
|6:42 م
|8:8 م
|الزقـازيق
|3:41 ص
|5:17 ص
|11:59 ص
|3:37 م
|6:41 م
|8:6 م
|أسيــوط
|3:52 ص
|5:24 ص
|12:1 م
|3:33 م
|6:37 م
|7:59 م
|سـوهاج
|3:51 ص
|5:23 ص
|11:59 ص
|3:29 م
|6:34 م
|7:55 م
|بنى سويف
|3:47 ص
|5:21 ص
|12:1 م
|3:36 م
|6:40 م
|8:4 م
|المنـيـا
|3:51 ص
|5:24 ص
|12:2 م
|3:36 م
|6:40 م
|8:2 م
|قـــنا
|3:48 ص
|5:19 ص
|11:55 ص
|3:25 م
|6:30 م
|7:50 م
|أســوان
|3:53 ص
|5:21 ص
|11:54 ص
|3:20 م
|6:26 م
|7:44 م
|مطـروح
|3:56 ص
|5:33 ص
|12:16 م
|3:55 م
|6:59 م
|8:25 م
|الغردقـة
|3:41 ص
|5:13 ص
|11:50 ص
|3:22 م
|6:27 م
|7:48 م
|الخارجـة
|4:0 ص
|5:30 ص
|12:4 م
|3:33 م
|6:38 م
|7:58 م
|الإسماعيلية
|3:38 ص
|5:14 ص
|11:56 ص
|3:34 م
|6:38 م
|8:3 م
|دميـاط
|3:37 ص
|5:15 ص
|11:58 ص
|3:37 م
|6:41 م
|8:7 م
|السـلوم
|4:3 ص
|5:41 ص
|12:25 م
|4:4 م
|7:8 م
|8:34 م
|نويـبع
|3:33 ص
|5:7 ص
|11:47 ص
|3:22 م
|6:26 م
|7:49 م
|حلايــب
|3:42 ص
|5:9 ص
|11:39 ص
|3:1 م
|6:8 م
|7:26 م
|شرم الشيخ
|3:38 ص
|5:10 ص
|11:48 ص
|3:21 م
|6:26 م
|7:48 م
|الفـيــوم
|3:47 ص
|5:22 ص
|12:2 م
|3:37 م
|6:42 م
|8:5 م
|6أكتـوبر
|3:45 ص
|5:21 ص
|12:2 م
|3:38 م
|6:42 م
|8:7 م
|كفر الشيخ
|3:42 ص
|5:19 ص
|12:2 م
|3:40 م
|6:44 م
|8:10 م
|الحامول
|3:40 ص
|5:18 ص
|12:1 م
|3:39 م
|6:44 م
|8:9 م
|بلطيم
|3:40 ص
|5:18 ص
|12:1 م
|3:40 م
|6:44 م
|8:10 م
|طابا
|3:33 ص
|5:7 ص
|11:48 ص
|3:24 م
|6:28 م
|7:52 م
|راس سدر
|3:39 ص
|5:14 ص
|11:55 ص
|3:31 م
|6:35 م
|7:59 م
|الطـــور
|3:39 ص
|5:12 ص
|11:51 ص
|3:25 م
|6:29 م
|7:51 م
|دهب
|3:35 ص
|5:8 ص
|11:47 ص
|3:21 م
|6:26 م
|7:49 م
|ابوزنيمة
|3:39 ص
|5:13 ص
|11:53 ص
|3:28 م
|6:32 م
|7:56 م
|راس غارب
|3:40 ص
|5:13 ص
|11:52 ص
|3:26 م
|6:30 م
|7:53 م
|القصير
|3:42 ص
|5:13 ص
|11:48 ص
|3:18 م
|6:23 م
|7:43 م
|برنيس
|3:43 ص
|5:11 ص
|11:43 ص
|3:9 م
|6:15 م
|7:33 م
|سفاجة
|3:42 ص
|5:13 ص
|11:50 ص
|3:21 م
|6:25 م
|7:46 م
|مرسى علم
|3:42 ص
|5:12 ص
|11:46 ص
|3:14 م
|6:19 م
|7:39 م
|شلاتين
|3:44 ص
|5:12 ص
|11:43 ص
|3:7 م
|6:14 م
|7:32 م
|سيدى برانى
|4:0 ص
|5:38 ص
|12:22 م
|4:1 م
|7:5 م
|8:32 م
|الضبعة
|3:52 ص
|5:29 ص
|12:12 م
|3:50 م
|6:54 م
|8:19 م
|العلمين
|3:51 ص
|5:27 ص
|12:10 م
|3:47 م
|6:52 م
|8:17 م
|واحة سيوة
|4:9 ص
|5:43 ص
|12:23 م
|3:59 م
|7:3 م
|8:26 م
|موط (الداخلة )
|4:5 ص
|5:35 ص
|12:10 م
|3:39 م
|6:44 م
|8:4 م
|الفرافرة
|4:5 ص
|5:37 ص
|12:13 م
|3:45 م
|6:50 م
|8:11 م
|البويطى
|3:58 ص
|5:31 ص
|12:10 م
|3:43 م
|6:48 م
|8:10 م
|باريس
|4:1 ص
|5:30 ص
|12:3 م
|3:30 م
|6:36 م
|7:55 م
|المحلة الكبرى
|3:42 ص
|5:19 ص
|12:2 م
|3:40 م
|6:44 م
|8:9 م
|الحمام
|3:42 ص
|5:19 ص
|12:2 م
|3:40 م
|6:44 م
|8:9 م
|نجع حمادى
|3:51 ص
|5:21 ص
|11:56 ص
|3:26 م
|6:31 م
|7:52 م
|بورسعيـد
|3:36 ص
|5:13 ص
|11:56 ص
|3:35 م
|6:39 م
|8:5 م
|السـويس
|3:39 ص
|5:14 ص
|11:55 ص
|3:32 م
|6:36 م
|8:0 م
|العريـش
|3:30 ص
|5:7 ص
|11:50 ص
|3:29 م
|6:33 م
|7:58 م
|الطـــور
|3:39 ص
|5:12 ص
|11:51 ص
|3:25 م
|6:29 م
|7:51 م
|دمنـهـور
|3:44 ص
|5:21 ص
|12:3 م
|3:42 م
|6:46 م
|8:11 م
|إدفو
|3:51 ص
|5:20 ص
|11:54 ص
|3:22 م
|6:27 م
|7:47 م
|إسنا
|3:51 ص
|5:21 ص
|11:55 ص
|3:24 م
|6:29 م
|7:48 م
|الأقصر
|3:50 ص
|5:20 ص
|11:55 ص
|3:24 م
|6:29 م
|7:49 م
|القاهرة الجديدة
|3:43 ص
|5:19 ص
|0:0 م
|3:36 م
|6:40 م
|8:5 م
|توشكى
|4:2 ص
|5:29 ص
|0:0 م
|3:23 م
|6:30 م
|7:47 م
|الدلنجات
|3:44 ص
|5:21 ص
|0:3 م
|3:41 م
|6:45 م
|8:10 م
|كاترين
|3:37 ص
|5:11 ص
|11:50 ص
|3:24 م
|6:28 م
|7:51 م
|السادات
|3:46 ص
|5:22 ص
|0:3 م
|3:41 م
|6:44 م
|8:9 م
|الخامس عشر من مايو
|3:44 ص
|5:19 ص
|0:0 م
|3:36 م
|6:40 م
|8:4 م
|الصالحية الجديدة
|3:40 ص
|5:16 ص
|11:58 ص
|3:36 م
|6:40 م
|8:5 م
|العاشر من رمضان
|3:41 ص
|5:17 ص
|11:58 ص
|3:35 م
|6:39 م
|8:4 م
|العاصمة الادارية الجديدة
|3:43 ص
|5:18 ص
|11:59 ص
|3:36 م
|6:40 م
|8:4 م
|العبور
|3:42 ص
|5:18 ص
|11:59 ص
|3:36 م
|6:40 م
|8:5 م
|الفشن الجديدة
|3:49 ص
|5:23 ص
|0:2 م
|3:36 م
|6:40 م
|8:3 م
|المنصورة الجديدة
|3:41 ص
|5:19 ص
|0:2 م
|3:41 م
|6:45 م
|8:11 م
|النوبارية الجديدة
|3:40 ص
|5:16 ص
|11:58 ص
|3:35 م
|6:39 م
|8:4 م
|بدر
|3:50 ص
|5:26 ص
|0:7 م
|3:44 م
|6:48 م
|8:12 م
|بنى مزار الجديدة
|3:43 ص
|5:16 ص
|11:55 ص
|3:29 م
|6:33 م
|7:56 م
|بورسعيد الجديدة سلام
|3:34 ص
|5:11 ص
|11:53 ص
|3:32 م
|6:36 م
|8:1 م
|بئر العبد الجديدة
|3:40 ص
|5:16 ص
|11:59 ص
|3:37 م
|6:41 م
|8:7 م
|توشكى الجديدة
|4:2 ص
|5:30 ص
|0:0 م
|3:24 م
|6:31 م
|7:48 م
|حدائق العاصمة
|3:39 ص
|5:14 ص
|11:56 ص
|3:32 م
|6:36 م
|8:1 م
|رشيد الجديدة
|3:28 ص
|5:5 ص
|11:49 ص
|3:27 م
|6:31 م
|7:57 م
|رفح الجديدة
|3:42 ص
|5:19 ص
|0:2 م
|3:41 م
|6:45 م
|8:10 م
|سفنكس الجديدة
|3:42 ص
|5:18 ص
|11:59 ص
|3:36 م
|6:39 م
|8:4 م
|شرق العوينات
|3:56 ص
|5:24 ص
|11:54 ص
|3:18 م
|6:24 م
|7:42 م
|غرب النوبارية
|3:39 ص
|5:15 ص
|11:57 ص
|3:35 م
|6:38 م
|8:4 م
|منوف
|3:44 ص
|5:20 ص
|12:2 م
|3:39 م
|6:43 م
|8:8 م
|ديارب نجم
|3:41 ص
|5:17 ص
|12:0 م
|3:37 م
|6:42 م
|8:7 م