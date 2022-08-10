مواعيد الصلاة فى مدن مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

يكثر البحث عن مواعيد الصلاة خلال شهر محرم كونه أول الأشهر الحرم ويحاول فيها المسلمون اغتنام الأجر والثواب والانتظام على أداء الصلاة والفروض الخمس، ويتصدر البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022.

تقديم مواعيد الصلاة دقيقة الأربعاء 10 أغسطس

وفي هذا السياق حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، حيث ينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة في مدن مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

ويحين موعد آذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، عند الساعة 6.50م، وصلاة العشاء عند الساعة 8.16 دقيقة، كما يحين وقت المغرب في القاهرة عند الساعة 6.42 مساءً، بينما يحين موعد آذان العشاء في القاهرة عند الساعة 8.08 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 أغسطس فى مدن مصر