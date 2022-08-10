الأربعاء 10 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

طقس حار
طقس حار
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه سيسود طقس حار على معظم المحافظات وسترتفع درجة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

نسبة الرطوبة والرياح لطقس الأربعاء 10 أغسطس 2022

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا ليتوسط الأربعاء ذروة موجة الحر السائدة.

 

الظواهر الطبيعية الأربعاء 10 أغسطس 2022

كما يشهد الطقس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

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ارتفاع الأمواج على السواحل الشمالية الأربعاء 10 أغسطس

وكشفت الأرصاد عن نشاط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج.

 

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

ويذكر أن أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن شهر يوليو 2022 سجل واحدا من أحر ثلاثة أشهر يوليو تم تسجيلها حتى الآن، وذلك مع موجات حرارة طويلة وشديدة أثرت على أوروبا.

 

وأوضحت أن شهر يوليو الماضي كان واحدا من أحر ثلاثة أشهر يوليو المسجلة على المستوى العالمي، وذلك بزيادة 0.4 درجة مئوية فوق الفترة المرجعية 1991 - 2020، وأبرد قليلا من يوليو 2019، وأكثر دفئا بشكل هامشي من يوليو 2016.. مشيرة إلى أن درجات الحرارة جاءت أقل من المتوسط على طول غرب المحيط الهندي من القرن الأفريقي وحتى جنوب الهند، وفي معظم أنحاء آسيا الوسطى، وكذلك في معظم أنحاء أستراليا.

 

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الطقس الحار والجاف بشكل غير عادي في شهر أغسطس الجاري، حيث أن اتجاهات درجات الحرارة وهطول الأمطار ستستمر خلال الشهر الجاري.

 

درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 في القاهرة وبعض المحافظات 

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 31 درجة.

 

حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاربعاء 10 أغسطس الي الاثنين 15 أغسطس 2022

طقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

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