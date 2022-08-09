الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين أحدثا عاهة مستديمة لسيدة بسوهاج

متهمين
متهمين
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "ط.م" وشقيقه "ع.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليها "ل.أط" ربة منزل بدائرة مركز جهينة في سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود، ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز جهينة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها بقيام المتهمين بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث عاهة مستديمة لها بالقدم اليمنى وتضاعفت إلى غرغرينا نظرا لأنها تعاني من القدم السكري.

وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليها، حيث وقعت مشادة كلامية بين الطرفين قام خلالها المتهمان بالتعدي عليها بالضرب، محدثين إصابتها وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

السجن المشدد عاهة مستديمة مشادة كلامية احداث عاهه مستديمه

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