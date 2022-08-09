الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

معاينة النيابة لحريق كنيسة الأنبا بولا: النيران اندلعت بمخزن الملابس

حريق كنيسة الأنبا
حريق كنيسة الأنبا بولا
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كشفت معاينة نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، لكنيسة الأنبا بولا، والتي نشب بها حريق مساء أمس الإثنين، عن أن النيران اندلعت بمخزن للملابس والتهمته، حيث تبين أن ماسًا كهربائيًا سبب الحريق.

وكانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة، وكشف الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة الأنبا بولا بمصر الجديدة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

كنيسة الأنبا بولا كنيسة الأنبا بولا بمصر الجديدة نيابة مدينة نصر

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