الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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حوادث

السجن المشدد 15 عامًا لـ4 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

السجن
السجن
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين «خ.م» و«ح.ع» و«أ.م» و«م.م» بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامهم بسرقة المجنى عليه «ز.أ» بالإكراه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود، ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

البداية

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغًا من المجنى عليه بقيام المتهمين، بالتعدى عليه بالضرب، بعصا شوم حال عودته إلى مسكنه وسرقته بالإكراه.

وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه؛ لوجود خلافات سابقة بين الطرفين، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

السجن المشدد خالد عبد الغفار المستشارين الواقعة

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