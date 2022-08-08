العثور على جثة مسن مُقيد اليدين والقدمين بالتجمع الخامس

تُكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مسن، في ظروف غامضة بالتجمع الخامس، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة تمهيدًا لتفريغها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها، فضلًا عن تفريغ الهاتف الخاص بالمجني عليه؛ لمعرفة المكالمات التي استقبلها يوم الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بالعثور على جثة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «حاتم.م.ح»، في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين أن المتوفي مقيد اليدين والقدمين ومهشم الرأس تمامًا، وأفادت المعاينة الظاهرية بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.