الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

شاب يقتل صديقه بسبب مشادة كلامية في شبرا.. تجديد حبس

حبس متهم
حبس متهم
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جدد قاضي المعارضات، اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل صديقه، على خلفية مشادة كلامية بينهما في منطقة الساحل بشبرا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة على الأرض غارقاً في دمائه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وتبين العثورعلى جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة. 

- نتائج التحريات الأولية


وبإجراء التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أن المجني عليه لقي مصرعه عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين المتهم، أخرج على إثرها الثاني سلاحا أبيض «مطواة» من ملابسه، وسدد عدة طعنات نافذة للضحية في منطقة الصدر لفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، وباستهدافه نجح رجال المباحث في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعُرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة، وأدلى باعترافات تفصيلية في الواقعة، كما أمرت جهة التحقيق بتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة والتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة تمهيدا لتفريغها، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح، فضلاً عن قراراتها السابقة. 

حبس منطقة الساحل مشادة كلامية التحقيقات العثورعلى قتل جثة شاب

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وائل لطفي

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