مصرع وإصابة 15 فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مُحملة بالعمال وسيارة نقل على طريق سمالوط شمال محافظة المنيا، ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارتين، إحداهما نقل والأخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال مع سيارة نصف نقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.