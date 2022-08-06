السبت 06 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بوابة وزارة التعليم.. الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
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فرحة عارمة امتزجت بدموع الفرحة سيطرت على أهالي طلاب الثانوية العامة عقب معرفتهم بنتيجة أبنائهم الطلاب الذين حققوا مجموع عالٍ في الثانوية العامة، واستطاعوا خلالها أن يقتربوا من الالتحاق من الكلية التي ظلوا يحلمون بها منذ صغرهم. 

منذ قليل، ظهرت نتيجة الثانوية العامة على موقع الدستور، وحاول الطلاب معرفة المجموع الكلي لهم فضلا عن الدرجات التفصيلية لكل المواد التي تخصهم، وذلك رغبة في معرفة النجاح من الرسوب، حيث تعد الثانوية العامة من أكثر الأشياء التي ينتظرها المصريون على مدار العقود الماضية، بل ويعوّل عليها أولياء الأمور دائمًا كي يحقق الأبناء حلم آبائهم وأمهاتهم الذين ظلوا يطمحون به من صغرهم.

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

ويعد الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول (من هنا) 

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد صباح اليوم السبت، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، بنسبة نجاح وصلت إلى  75.04%.

وبلغت نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32، فيما بلغت نسبة النجاح فى الشعبة العلمية رياضيات %81.10، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية %68.38. 

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 الرسمي

إذا كنت أحد طلاب الثانوية العامة، يمكنك الحصول على  نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي 2021-2022 من خلال موقع بوابة المعلومات المخصص للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي ويمكن الدخول عليه من خلال الرابط التالي (من هنا).

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة قد دخلت ضمن الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل، وهو الأمر الذي أبرز ما تشكله الثانوية العامة من أهمية شديدة ليست لدى الطلاب فحسب، بل أولياء الأمور أيضًا.

ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة، أن يتم إعلان الحد الأدني للقبول في الجامعات المصرية بمختلف كلياتها في مؤتمر مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، على أن تقرر وزارة التعليم العالي التنسيق.

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