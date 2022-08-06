السبت 06 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

ظهرت الآن.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
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منذ قليل أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي لطالما طال انتظارها الأيام القليلة الماضية ويتحدد على أساسها مصير آلاف الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية 2022

ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم،  بالاسم ورقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022، من خلال الرابط التالي

خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة2022

وللحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية، يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم.

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول على النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

 

جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الثانوية 2022 الذين خاضوا الامتحانات يبلغ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدى الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيًا بنظام البابل شيت، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
 


وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على  موقع الدستور عبر هذا الرابط . 

بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرًا.

 

موعد تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وآليات تقدم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي تبدأ بعد 15 يومًا تبدأ من يوم غد الأحد، ويتم سداد رسوم 300 جنيه عن كل تظلم للمادة الواحدة.

الثانوية نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2022 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 جدول الثانوية العامة 2022 الدور الثاني 3 ثانوي ثانوية عامة 2022 نتيجة الدور الاول ثانوي عام

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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