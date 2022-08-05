الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 5-8-2022

مواد البناء
مواد البناء
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تشهد أسعار مواد البناء، اليوم الجمعة 5-8-2022، منها سعر طن الحديد والأسمنت، استقرارًا نسبيًا خلال هذه الفترة، بالتزامن مع تراجع أسعار مواد البناء في الدول المصنعة لها.

وكانت أسعار مواد البناء قد وصلت لأعلى مستوى سعري لها في أبريل الماضي، مع اتجاه البنك المركزي المصري لرفع قيمة الدولار أمام الجنيه، لتتبعها سلسلة من الارتفاع في الكثير من الأسعار منها أسعار مواد البناء.

واتجهت أسعار مواد البناء إلى التراجع مرة ثانية مع بداية يونيو الماضي، واستمرت في التراجع النسبي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء – سعر طن الحديد والأسمنت. 

 

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك 

سجل سعر حديد عز نحو 17670 جنيها مصريًا.

وسجل حديد الجيوشي للصلب  17300 جنيه مصري.

بلغ سعر طن حديد الجارحي  17300 جنيه مصري.

ووصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيها مصريًا.

سجل طن حديد المصريين نحو 17570 جنيها مصريًا.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 17450 جنيها مصريًا.

سجل سعر طن الحديد  حديد السويس للصلب 17570 جنيها مصريًا.

بينما سجل سعر طن حديد بشاي 17500 جنيه مصري.

 

 

سعر الرمل والزلط 

 

  • يبلغ قيمة متر الرمال نحو 160 جنيها مصريا.
  • وجاءت قيمة العربة صاحبة الحجم الكبير الذي تحتوي على حوالي 13 متر رمال نحو 1250 جنيها مصريا.
  • أما قيمة سيارة الرمل الذي يحتوي على 4 أمتار 380 جنيها مصريا.
  • متوسط السعر اليوم لمتر الزلط: 190 جنيها مصريا.
  • متوسط سعر المتر من زلط الفينو اليوم  220 جنيها مصريا.
  • متوسط سعر  المتر من الزلط الكبير اليوم 170 جنيها مصريا.

 

سعر طن الأسمنت اليوم للمستهلك 

 

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1396 جنيهًا مصريًا، بتراجع 5 جنيهات.

بلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1400 جنيه مصري للطن.

بلغ أسمنت حلوان 1390 جنيهًا مصريًا للطن.

بلغ أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا مصريًا للطن.

بلغ أسمنت الممتاز 1415 جنيهًا مصريًا للطن.

سعر الأسمنت المقاوم بين 1365 و1390 جنيهًا مصريًا للطن.

سعر الأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 2600 جنيه.

بلغ أسمنت وادي النيل 1370 جنيهًا مصريًا للطن.

«الزيني»: استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق

 

 

أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت سعر الحديد سعر الرمل والزلط سعر الأسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

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