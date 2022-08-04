حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير تذاكر مباريات كرة القدم

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير تذاكر مباريات كرة القدم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت اشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، القبض على مالك مطبعة وسائق لقيامهما بترويج وبيع تذاكر المباريات المزورة مقابل ربح مادي.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة والمعينة لتأمين إحدى مباريات كرة القدم بإستاد القاهرة الدولي بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) أثناء دخوله الاستاد، وبحوزته تذكرتان مزورتان.

وبمواجهته اعترف بشرائهما بمبلغ مالي من أحد الأشخاص "سائق" حال استقلاله السيارة قيادته.

وبتكثيف التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عاكف نائب مدير المباحث، تم تحديد هوية المتهم (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية).

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (مالك مطبعة - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية) ، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر داخل مسكنه على (4 طابعة متنوعة - ماكينة تغليف - عدد 3 مكبس - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - زجاجات أحبار ألوان مختلفة والمستخدمين في ارتكاب الواقعة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة مقابل تحصله على مبلغ مالي .