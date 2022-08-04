ضبط استديو تسجيل صوتى مخالف فى العجوزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "أحد الأشخاص" بإنشاء وإدارة استديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة، واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومصنفات سمعية مُسجلة داخل الاستديو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الإستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط "المدير المسئول" وبتفتيش مكونات الاستديو فى حضوره تم ضبط وحدة تخزين "هارد ديسك" محملة عليه مجموعة من المصنفات السمعية غير المجازة رقابيا- مجموعة من برامج وتطبيقات الحاسب الآلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، إضافة إلى "مايك صوت- سماعة رأس" يستخدمان فى أعمال التسجيل الصوتى بالاستديو).

بمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب الاستديو بقصد تحقيق الربح المادى.