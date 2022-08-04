عبور 22 مقاتلة صينية فوق الخط الفاصل فى مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، قبل دقائق، عن أن الصين أرسلت 22 طائرة مقاتلة حلّقت لوقت قصير فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان.

ولفتت وزارة الدفاع التايوانية، في آخر تصريحاتها بشأن المناورات التي تقوم بها قوات بكين حول الجزيرة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشر "أنظمة صواريخ دفاع جوي" لتعقّب الطائرات وبثّ إنذارات إذاعية.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن أن الصين أطلقت عدة صواريخ باليستية حول الجزء الشرقي والجنوبي لتايوان.

وأشارت الوزارة في بيانها، وفقا لوكالة "رويترز"، إلى أن طائرات مجهولة يعتقد أنها مُسيّرات حلّقت بأجواء منطقة كين مين، كما تصدت لها الدفاعات الجوية وهي التي حلّقت بأجواء تايوان، مضيفًا أن القوات التايوانية في منطقة كين مين لديها القدرة للتعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى أن الوضع في جزر "كين مين" طبيعي وقواتنا العسكرية متأهبة.

لاحقا، قالت الرئيسة التايوانية، تساي إينج- وين، إن تايوان لن تشعل صراعات لكنها ستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها القومي، في رد على التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.