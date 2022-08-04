حبس عصابة سرقة التكاتك فى السلام

أمرت نيابة السلام بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من سائق "توك توك" قرر بأنه حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة قسم شرطة السلام أول استوقفه 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية"، وطلبوا منه توصيلهم لمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر، وفور وصولهم فوجئ بقيام أحدهم بخنقه من الخلف باستخدام قطعة قماش وتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهم واستولوا منه على المركبة قيادته، وهاتفه المحمول، مبلغ مالي كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكن رجال الأمن من تحديد مكان تواجد المركبة بدائرة الخليفة، وضبط المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم "التوك توك" المستولى عليه والمبلغ المالي المستولى عليه والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول بإلقائه بالطريق العام خشية تتبعهم.