وفاة محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق

رحل منذ قليل، محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وأحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ونعى النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الراحل محسن عوض.

وكتب عبدالعزيز عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك قائلا: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الأستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق وأحد المؤسسين الأوائل للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، تتلمذ على يده أجيال من المؤمنين بحقوق الإنسان في الوطن العربي كله».

وأضاف: «يشرفني أني تعلمت منه الكثير وعملت معه حيث زاملته في المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة ٨ سنوات في التشكيل السابق للمجلس، ووجدت منه كل التفاني والإخلاص والوطنية والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في كل أرجاء الوطن العربي، للفقيد الرحمة والمغفرة ولتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان».