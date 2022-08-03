السجن سنة وغرامة 100 ألف جنيه لشقيقين نشرا صورًا لطالبة بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة شقيقين بالسجن سنة وتغريمهما 100 ألف جنيه والتعويض المدني المؤقت 100 ألف جنيه في اتهامهما بتهديد طالبة بكلية الألسن بإفشاء أمور خادشة للشرف والتحرش بها وتصويرها بدون رضائها واختراق حسابها على فيس بوك ونشر صور شخصية خاصة لها والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع.

وكشف قرار الإحالة عن أن النيابة تتهم كلًا من "ج.ش" و۲۱ سنة، طالب، "محبوس" ، وشقيقه "م.ش"، 29 سنة، صاحب مكتبة، لأنهما في غضون شهر ديسمبر 2021 بدائرة قسم الوايلي في محافظة القاهرة، هددا المجني عليها طالبة بكلية الألسن، بإفشاء أمور خادشة للشرف (ما تحصلا عليه من ارتكاب الجرائم محل الاتهام الثالث) لحملها على إقامة علاقة جنسية معهما وإرغامها على الاستمرار في العمل رفقتهما على النحو المبين بالتحقيقات، وتحرشا جنسيًا بالمجني عليها سالفة الذكر بأن تعرضا إليها بواسطة وسائل الاتصالات الإلكترونية والتقنية بما تحصلا عليه من جرمهما محل الاتهامين الثالث والرابع بقصد الحصول على منفعة جنسية منها على النحو المبين بالتحقيقات، واعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن سجلا مقطعًا مصورًا عن طريق الهاتف النقال المملوك للأول بغير رضائها، وكان ذلك في مكان خاص (أحد الفصول الدراسية أثناء تواجدها في وضع خادش للحياء على النحو المبين بالتحقيقات، واخترقا عمدًا حساب المجني عليها سالفة الذكر الخاص على تطبيق فيسبوك) وبقيا به دون وجه حق واستتبعا ذلك بنسخ صورها الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات، وأذاعا صورًا شخصية خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر والمتحصل عليها من جرمهما محل الاتهامين الثالث والرابع دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات، واعتديا على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع وانتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.

وتبين من تحقيقات نيابة الوايلي في الواقعة عن مفاجآت كثيرة في القضية، وتبين أن وراء الواقعة شابين يمتلكان سنتر لبيع الملازم والمحاضرات للطلبة أمام الجامعة، وأنهما يقومان بالدخول للجامعة ويحضران المحاضرات ويقومان بتصويرها بواسطة أقلام خفية يمتلكانها وبعد ذلك يتم تفريغها وبيعها للطلبة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها أثناء تعرفها على المتهمين أثناء شرائها للملازم وقاما بعرض فكرة العمل معهما عن طريق كتابة المحاضرات بمقابل، واقتنعت المجني عليها بالفكرة نظرًا لحالتها المعيشية أقل من المتوسطة، وهذا لن يعطلها عن دراستها ويكسبها بعض الأموال.