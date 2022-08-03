أرمينيا تدعو المجتمع الدولى لوقف عدوان أذربيجان فى ناغورنى قره باغ

دعت أرمينيا، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى وقف تصرفات أذربيجان التي وصفتها بـ"العدوانية" في جيب ناغورني قره باغ المتنازع عليه؛ حيث أدى تصعيد لأعمال العنف إلى سقوط ثلاثة قتلى، ما يعيد شبح حرب العام 2020.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان: "تدعو يريفان الأسرة الدولية لاتخاذ تدابير لوقف التصرف والأعمال العدوانية لأذربيجان وتفعيل الآليات لتحقيق ذلك".

وكان الجيش الأذربيجاني أعلن في وقت سابق اليوم، عن أنه شن عملية أطلق عليها اسم "انتقام" ردًا "على التحركات الإرهابية غير المشروعة للمجموعات الأرمينية المسلحة في أراضي أذربيجان" التي أدت إلى مقتل جندي أذربيجاني.