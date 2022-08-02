الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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حوادث

مناظرة جثة شاب توفى بمدينة نصر: «مصاب بحروق»

جريدة الدستور
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كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، لجثة شاب أشعل النيران في نفسه للتخلص من خلافاته الزوجية عقب طرده من منزل الزوجية، عن أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر.

وتبين إصابته بحروق من الدرجة الرابعة، أدت إلى توقف جميع وظائف الجسم، وحدث هبوط حاد في الدورة الدموية، تسبب في الوفاة.

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغاً بوفاة شاب بإشعال النيران في نفسه بدائرة قسم الشرطة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تمّ العثور على جثة شاب يدعى «صفوت. ج» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بحروق في أنحاء الجسم المختلفة.

وبسؤال زوجة المتوفى، قررت أن خلافات نشبت بينهما منذ فترة وقامت بطرده من المنزل وطلب الطلاق، مشيرة إلى أن صديقة لها قررت التدخل لإنهاء الخلاف بينهما، ويوم الواقعة حضرت إلى المنزل وقامت بالاتصال به وطلبت منه الحضور لإنهاء الخلاف.

وأضافت الزوجة أنه بمجرد حضور زوجها إلى البيت وأثناء إنهاء الخلاف نشبت مشادة كلامية تطورت إلى سكبه كمية من البنزين على نفسه من زجاجة كانت بحوزته وأشعل النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

مناظرة نيابة مدينة نصر الجزئية أشعل النيران جثة العقد الرابع من العمر الجثه منزل الزوجية

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