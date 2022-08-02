الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إنقاذ شخصين بعد تناولهما «سم فئران ومبيد حشري» بالمنيا

إنقاذ شخصين بعد تناولهما
إنقاذ شخصين بعد تناولهما «سم فئران
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نجح أطباء مستشفى دير مواس العام، جنوب المنيا، في إنقاذ حياة «ربة منزل» بمركز دير مواس جنوب المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير امن المنيا، إخطارا من مدير مستشفي دير مواس، بوصول «ع.ع»، 43 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، مصابة بتسمم تناولت «سم فئران».

وتم إسعاف المصابة، وإنقاذ حياتها من الموت، وتحرر محضر بالواقعة.

فيما أصيب «ك.ش. ح»، 32 سنة، مقيم بمركز بني مزار، بتسمم تناول مبيد حشري، تم نقل المصاب إلى مستشفي بني مزار، لاستعانة، وتحرر محضر بالواقعة.

مستشفى دير مواس العام إنقاذ حياة ربة منزل المنيا مركز دير مواس سم فئران

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