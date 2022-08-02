الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

إسرائيل تعقد جلسة لتقييم الأوضاع بعد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى

يائير لابيد
يائير لابيد
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يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في الجنوب، في أعقاب اعتقال الجيش الإسرائيلي لقيادي بحركة الجهاد الإسلامي.

ويشارك في جلسة تقييم الأوضاع كل من بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، ومسئولون أمنيون آخرون، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استنفار قواته قرب غزة ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية تحسبا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد في القطاع.

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية القيادي البارز في حركة الجهاد بسام السعدي من منزله في مخيم جنين للاجئين بعد إصابته بجروح، فيما قتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت في المخيم.

وهدد قياديون في الجهاد الإسلامي بالرد على اعتقال السعدي وحملوا إسرائيل المسئولية عن حياته بعد إصابته بجروح.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي الجهاد الإسلامي وزير الجيش غزة بسام السعدي

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