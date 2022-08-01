الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

«خلافات الجيرة» تقتل شابًا وتصيب شقيقه بالدقهلية

جثة
جثة
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 لقي شخص مصرعه، وأصيب شقيقه بإصابات بالغة، على يد جاره بقرية الجنينة التابعة لمركز منية النصر، اليوم الإثنين، وذلك لنشوب مشاجرة بينهما، إثر خلافات سابقة بينهما.

 تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر، بوصول شخص يدعى أحمد محمد أبوالخير 37 عامًا، مصابا بجرح قطعي في الرقبة وتوفي عقب وصوله المستشفى، وشقيقه ويدعى أمين أبوالخير، مصاب بجروح بالغة وكدمات متفرقه، وجميعهم مقيمون بقرية الجنينة التابعة لدائرة المركز.

 انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصاب اتهم شخصا يدعى "أحمد. م .ا" 19 عامًا، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليهم بآلة حادة سكين، وذلك أثناء جلوسهم أمام منزلهم في القرية،

وقال شهود عيان، إن المتهم سب المجني عليه وتعدى عليه بآلة حادة "سكين"، وأصابه بجرح قطعي في الرقبة، وأصاب شقيقه بجروح بالغة، وذلك بسب خلافات سابقة بينهم، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جري ضبط المتهم، والأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدير أمن الدقهلية المباحث الجنائية سكين الدقهلية النيابة العامة

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