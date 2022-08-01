إصابة 7 فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنيا

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة وقعت بين طرفين بإحدى قرى مركز أبوقرقاص، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بسبب خلافات الجيرة التى أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفكرية بأبوقرقاص، لتلقي العلاج، وتم القبض على المتهمين والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.