الإثنين 01 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

النشرة المرورية اليوم الإثنين.. انتظام الحركة على الطرق في القاهرة والجيزة

التكدس المروري
التكدس المروري
ads

شهدت الطرق الرئيسية والميادين العامة، صباح اليوم الاثنين، حالة من التكدس المروري في حركة السيارات، وسط التواجد الأمني في الشوارع والميادين؛ لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكباري والطرق بالقاهرة والجيزة، وسحب الكثافات مرورية.

وظهرت حالة من التكدس المروري، في شارع رمسيس وأعلى كوبري أكتوبر، أدت إلى تعطل حركة السير فوق الكوبري، كما شهد الطريق الدائري في اتجاه السلام بمنطقة المرج حالة من الشلل المروري، والأمر ذاته أعلى محور 26 يوليو الذي شهد زحامًا كبيرا بين السيارات.

شهد شارعي جامعة الدول العربية، والسودان، في الاتجاهين، وميدان الدقي، ومحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، سيولة مُرورية متحركة، وكذلك الأمر بكل من كباري: عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت سيولة بمحيط ميدان النهضة، وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، كما شهد محور عرابي سيولة متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين.

التكدس المروري حركة السيارات الكثافات مرورية محور 26 يوليو جامعة الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

الأكثر قراءة

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

تأجيل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه

تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الإثنين 1- 8- 2022

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال 2022 

مصادر بـ«التعليم»: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

حق الشعب ولغز «المطور الزراعى»

ماجد حبته

خمسة منتديات مناخية

كريم فرغلى

سعيد صالح.. المشاغب القادر على إضحاك طوب الأرض

عبدالوهاب داود

الحب من غير أمل

جمال-أسعد

ما يحدث هذا لمصلحة من؟

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. والحركة

لواء.حمدى البطران

صعود الفلاحين فى مصر

ماجد حبته

ما تعدنا به الحكومة

صور

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تندد بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب بدعوى دعم الإرهاب

تعاون مفاجئ: سفن أوروبية تشترك فى الدفاع عن حقل «كاريش» الإسرائيلى

رويترز تكشف ملامح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل