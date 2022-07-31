الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

غرق شاب في الرياح التوفيقي بنطاق القليوبية

غريق
غريق
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يكثف رجال الإنقاذ النهري في القليوبية جهودهم للتوصل إلى جثة شاب غرف في مياه الرياح التوفيقي عقب غرقه بقرية العمار بالقرب من مركز طوخ.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقى بالقرب من كوبرى العمار دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهرى التي تكثف جهودها لسرعة انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "مؤمن عي"، 17 سنة، مقيم بقرية كفر عابد دائرة مركز طوخ، وذلك بالقرب من كوبرى العمار الكبرى بمياه الرياح التوفيقى دائرة مركز شرطة طوخ.

عمليات النجدة مدير أمن القليوبية فرق الإنقاذ الإنقاذ النهري رجال الإنقاذ النهري مدير الحماية المدنية فرق الإنقاذ النهري العمار الكبرى مركز شرطة طوخ

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