الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجمات صاروخية على أوديسا

أوكرانيا
أوكرانيا
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اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجمات صاروخية تستهدف منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وقال مجلس بلدية عاصمة إقليم أوديسا، نقلا عن القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني اليوم الأحد، إنه تم إطلاق صاروخين من طراز إسكندر من شبه جزيرة القرم.

ووفقا للإدارة الإقليمية، أصاب المقذوفان أحد المحاجر. وقالت في بيان على فيسبوك إنه لا يزال يتم استجلاء الوضع بشأن احتمال سقوط ضحايا.

ولم تعلق موسكو على الاتهامات حتى الآن. ويتعذر التحقق من مزاعم كلا طرفي الصراع بشكل مستقل.

وفي وقت سابق، أُلغيت الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، عقب هجوم مزعوم من جانب القوات الأوكرانية على أسطول البحر الأسود الروسي هناك.

وتنفي البحرية الأوكرانية الاتهامات.

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