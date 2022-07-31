الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

حادث مروري
حادث مروري
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شهدت محافظة المنيا إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بمركز بني مزار وملوى وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوى، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام "1395 ن ا ج" تاكسى، "8326 ن ع و" ربع نقل، بطريق مصر أسوان الزراعى بحرى.

بالإنتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بسبب محاولة التخطى الخاطئ، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم: "أرميا ع." 61 عاما، "باترك ب." 11 عاما، "شنودة ع." 13 عاما، ويقيمون بقرية البرشا شرق النيل فى ملوى، وتراوحت إصابتهم بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بإصطدام السيارة رقم "8346 ن ا ص" ملاكى بعامود إنارة بالطريق الصحراوى الشرقى، وذلك بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن إصابة كل من: "آية ر." 41 عاما، و"صلاح ا." 57 عاما، ويقيمان بمركز بنى مزار وتراوحت الإصابات بين كسور وكدمات وإشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما لمستشفى سمالوط النموذجى.

الطريق الصحراوي مستشفى ملوي غرفة عمليات النجدة الطريق الصحراوي الشرقي طريق مصر أسوان الزراعي بالطريق الصحراوي الشرقي

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