الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بينهم أطفال.. إصابة 13 شخصًا بحالات تسمم في مركز طما

اسعاف
اسعاف
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شهد مركز طما، مساء الأحد إصابة 13 شخصًا بحالات تسمم، بينهم أطفال عمرهم 5 أعوام، نتيجة تناول وجبة بانية وكفتة فاسدين.

وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى قسم الباطنة بالمستشفى تحت الرعاية الصحية والحالة العامة لهم مستقرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوصول عدد من الأشخاص من بينهم أطفال مصابين بحالة إعياء شديد على إثر تناولهم طعاما فاسدا إلى مستشفى طما المركزى وما زالوا تحت الرعاية الطبية العاجلة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول محمود.ع.خ 23 سنة وكيرلس.ر.ن 5 سنوات وشرين.و.ص 23 سنة وشنودة.م.س، 5 سنوات  ويوستينا.ث.إ 17 سنة، وإنجى.ج.ع 43 سنة، وإيمى.أ.ع 5 سنوات، وذكى . ن . ث 17 سنة، وسارة . ج . ر 13 سنة، ويجنسى . م . ر 8 سنوات، وساندى . أ . ك 11 سنة ، وكيفين.ث. ب 8 سنوات، ولافاتيا.ر. ب 6 سنوات، جميعهم يقيمون بمدينة طما إلى مستشفى طما المركزى مصابين بحالة تسمم غذائى على إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن كفته وبانيه.

تم حجز جميع المصابين بقسم الاستقبال وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم والحالة العامة مستقرة، وجار تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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