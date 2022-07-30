تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يومًا في منوف

أمرت نيابة المنوفية، اليوم السبت، بتجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 47 لفافة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة بتمكن مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط عاطل وبحوزته 47 لفافة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف.

وتلقى حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد عبدالقوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب عمر شعير معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بمدينة منوف وبحوزته 47 لفافة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.